Thiago Motta spiega: «Quando sono arrivato ci sono state delle difficoltà, ma siamo riusciti a migliorare quell’aspetto»

Thiago Motta è intervenuto ai microfoni della Rai ritornando a parlare della gara tra Juventus ed Inter. Le parole del tecnico bianconero.

MIGLIORAMENTI – «Da quando sono arrivato qui in questo club, tutti i giorni sono bellissimi, mi impegno al massimo con tutti i ragazzi, non cerco la perfezione ma di migliorare in tutti gli aspetti, penso che abbiamo sofferto a livello emotivo oggi, non è la prima volta nel nostro stadio, a volte giochiamo meglio in trasferta, all’inizio abbiamo rispettato troppo il nostro avversario ma abbiamo fatto di tutto per meritare la vittoria alla fine»