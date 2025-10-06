Thiago Motta contattato da un club: ma lui non è convinto. L’ex allenatore della Juventus vorrebbe aspettare il progetto giusto

Panchina rovente nel Principato. La dirigenza del Monaco sta seriamente valutando l’esonero del tecnico Adi Hütter e, secondo le ultime indiscrezioni, si sarebbe già mossa concretamente per trovare un sostituto. Dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, l’avventura dell’allenatore austriaco, arrivato nel 2023, sembra essere giunta al capolinea.

Come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il primo nome sulla lista del club monegasco era quello di Thiago Motta. I dirigenti avrebbero contattato l’ex allenatore di Bologna e Juventus per sondare la sua disponibilità a prendere in mano la squadra. La risposta del tecnico italo-brasiliano, tuttavia, è stata un secco e immediato no.

Alla base del rifiuto di Motta ci sarebbe una duplice motivazione. In primo luogo, la volontà di non avere fretta e di scegliere con estrema cura il suo prossimo progetto tecnico, dopo aver chiuso la sua ultima, difficile parentesi sulla panchina della Juventus. L’esperienza a Torino ha lasciato il segno e l’allenatore non intende tuffarsi in una nuova avventura senza le dovute garanzie e una piena convinzione.

In secondo luogo, Motta è determinato a prendersi il giusto tempo per studiare e aggiornarsi, in attesa della chiamata giusta da un club che sposi in pieno la sua filosofia di calcio. Il suo “no” rappresenta un primo, importante intoppo per i piani del Monaco, che ora dovrà virare su altri profili per la successione di Hütter. Per il tecnico austriaco, il rifiuto di Motta potrebbe significare qualche giorno in più di tempo, ma il suo destino appare ormai segnato. La caccia al nuovo allenatore nel Principato è ufficialmente aperta.