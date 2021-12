Spezia, Thiago Motta: «Futuro? Siamo in linea con i nostri obiettivi poi si vedrà»

Thiago Motta ha parlato al termine della partita contro il Napoli. Le dichiarazioni dell’allenatore dello Spezia

Thiago Motta a Dazn al termine della sfida vinta dal suo Spezia contro il Napoli. Le sue parole:

ABBRACCIO CON IL VICE – «Durante la partita la viviamo al massimo come si deve essere. Alla fine ho abbracciato il vice perché siamo uno staff e lavoriamo insieme. Stiamo lavorando al massimo per andare in campo nel miglior modo possibile.»

NAPOLI – «Sapevamo che il Napoli cerca di allargare i terzini e poteva essere difficile difendere. Noi abbiamo cercato di restare più alti possibili e abbiamo fatto bene.»

BILANCIO – «Sono contento del percorso. Dall’inizio abbiamo lavorato tanto insieme ai ragazzi e siamo sempre in linea con l’obiettivo della società e in linea con il valore della squadra. Abbiamo alternato momenti in questa prima parte della stagione. Sono convinto che per il ritorno fare ancora meglio.»

FUTURO – «Io ho pensato prima alla partita contro il Napoli e da oggi penso alla prossima contro l’Hellas Verona. Nel nostro lavoro le pressioni ci sono sempre e sempre ci saranno. Ogni giorno con grande impegno porto avanti questo gruppo, poi si vedrà.»

SOCIETA‘ – «Con la società siamo in linea. Sono convinto che potremo fare ancora di più nel girone di ritorno.»