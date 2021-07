Lo Spezia ha trovato l’erede di Vincenzo Italiano. La società ligure, infatti, ha trovato l’accordo con Thiago Motta che torna in Serie A dopo la breve esperienza al Genoa.

Come riporta Fabrizio Romano, ci sarebbe l’accordo fino al 2024 sulla panchina dello Spezia che va a completare così il mosaico degli allenatori di Serie A con l’ufficialità arrivata anche per D’Aversa alla Sampdoria.

Former PSG player and manager Thiago Motta is set to join Italian side AC Spezia as new manager. Total agreement reached until June 2024. 🇮🇹🇧🇷 #transfers

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2021