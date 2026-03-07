Thiago Motta al Tottenham al posto di Tudor? Il tecnico croato rischia l’esonero e la Juventus osserva interessata! Il motivo

Thiago Motta nel mirino del Tottenham per il dopo‑Tudor: il croato rischia, e la Juventus osserva il possibile effetto domino

Le tre sconfitte consecutive — tutte in derby contro Arsenal, Fulham e Crystal Palace — hanno messo in seria difficoltà Igor Tudor, ora con il suo Tottenham a un solo punto dalla zona retrocessione. La panchina del tecnico croato non sembra a rischio immediato, ma in Inghilterra hanno già iniziato a circolare i nomi dei possibili sostituti, con un intreccio che richiama curiosamente… la Juventus.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

L’incrocio bianconero: spunta anche Thiago Motta

Se Tudor aveva preso il posto di Thiago Motta alla Juventus, ora potrebbe verificarsi il percorso inverso: l’italo‑brasiliano è infatti tra i profili monitorati dagli Spurs. La lista dei candidati comprende cinque nomi, ma Motta non è tra le prime scelte: il club londinese preferirebbe un tecnico con maggiore conoscenza della Premier League, come Sean Dyche, Ryan Mason o Robbie Keane. A questi si aggiunge anche Roberto De Zerbi, libero dopo la fine dell’esperienza al Marsiglia.

L’effetto domino sulla Juventus

Un eventuale approdo di Thiago Motta al Tottenham avrebbe ripercussioni anche sul bilancio della Juventus. L’allenatore è ancora sotto contratto fino al 30 giugno 2027, con:

5,5 milioni lordi di stipendio annuo

di stipendio annuo 2,5 milioni lordi per il suo staff

In totale, circa 11 milioni lordi che la Juve risparmierebbe se Motta e il suo gruppo tecnico decidessero di liberarsi dal contratto per iniziare l’avventura in Premier League.

Una panchina che scotta

Il Tottenham, già in crisi di risultati, si trova ora davanti a un bivio: continuare a dare fiducia a Tudor o cambiare rotta prima che la situazione precipiti. La scelta del prossimo allenatore potrebbe avere effetti non solo sul club londinese, ma anche su chi — come la Juventus — resta legato contrattualmente ai protagonisti di questo intreccio.