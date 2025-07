Thiaw Como, trasferimento definitivamente saltato? No! Ecco le ultimissime indiscrezioni

Thiaw Como, il passaggio alla corte di Fabregas è definitivamente saltato? No! Ecco le ultimissime indiscrezioni di mercato

Il Como prosegue la sua campagna di rafforzamento in vista della prossima stagione di Serie A con obiettivi chiari e ambiziosi. Tra i nomi in cima alla lista per il reparto arretrato c’è quello di Malick Thiaw, difensore centrale classe 2001 di nazionalità tedesca, attualmente in forza al Milan. Il club lariano ha puntato con decisione sull’ex Schalke 04, considerandolo un profilo ideale per aumentare la solidità difensiva della squadra.

Il pressing decisamente forte da parte dei lombardi è concreto, ma il futuro del giocatore ad oggi resta ancora incerto. Thiaw, che ha vissuto al Milan una stagione fatta di luci e ombre tra buone prestazioni e qualche difficoltà, si trova ora in un momento chiave della sua carriera. Accettare il progetto del Como significherebbe lasciare un top club e confrontarsi con una nuova realtà, in un contesto tecnico diverso ma potenzialmente molto stimolante.

A cercare di convincerlo è Cesc Fàbregas, ex centrocampista spagnolo di Arsenal, Barcellona e Chelsea, oggi alla guida tecnica del Como. Il tecnico iberico sta conducendo personalmente la trattativa di mercato, facendo leva sul proprio carisma e sull’esperienza maturata nei grandi palcoscenici europei. Fàbregas considera Malik Thiaw un elemento chiave per il suo progetto tattico, in grado di garantire una ottima leadership, fisicità e qualità nell’impostazione da dietro.

L’eventuale arrivo del difensore rappresenterebbe un colpo di rilievo per il Como, confermando la volontà del club di costruire una squadra competitiva e solida per affrontare al meglio la massima serie. Per Thiaw, invece, potrebbe essere l’occasione per rilanciarsi e trovare quella continuità che al Milan è talvolta mancata. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi decisivi: il progetto del Como è sul tavolo, ora la palla passa al difensore tedesco.