Thuram, la risata col fratello ha sorpreso l’Inter. E Serena attacca Marcus: bagarre sui social per il comportamento del nerazzurro

n una cornice di tifo incandescente, il Derby d’Italia tra Inter e Juventus ha offerto una narrazione unica e profondamente personale: per la prima volta, i fratelli Marcus e Khephren Thuram si sono affrontati dal primo minuto, trasformando una delle sfide più sentite del campionato in un affare di famiglia. Questo duello inedito, giocato sotto gli occhi orgogliosi del padre Lilian, leggenda bianconera, ha aggiunto un ulteriore livello di complessità emotiva a una partita già carica di tensione.

Il primo a lasciare il segno è stato Marcus, l’attaccante dell’Inter, che ha sbloccato il risultato con un imperioso colpo di testa. Tuttavia, a colpire quasi quanto il gol è stata la sua reazione: un’esultanza misurata, quasi trattenuta. Un gesto di profondo rispetto nei confronti del padre e della sua gloriosa storia con la Juventus. Molti hanno interpretato questa sobrietà come una scelta consapevole, un modo per onorare la rete segnata per i propri colori senza mancare di riguardo al club che ha reso grande il nome dei Thuram. Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, Marcus si è trovato a gestire un momento delicato, forse persino discusso in anticipo con gli amici, bilanciando la gioia professionale con il peso della tradizione familiare.

Se il primo tempo è stato segnato dal rispetto, nel finale di gara si è consumato un episodio più controverso. Mentre la partita viveva i suoi momenti più concitati, con Vasilije Adzic vicino a diventare l’eroe juventino, i due fratelli si sono ritrovati a metà campo. Marcus, mettendosi una mano davanti alla bocca, ha scambiato qualche parola con Khephren, il tutto accompagnato da un sorriso. Un’immagine che, seppur potenzialmente innocente, ha scatenato il malcontento di una parte dei tifosi interisti, che l’hanno interpretata come una mancanza di concentrazione in una fase cruciale del match.

Nonostante l’intervento del tecnico interista Cristian Chivu, che ha invitato a non creare polemiche inutili, la scena ha lasciato perplessi molti sostenitori e sorpreso la stessa società, abituata all’estrema professionalità del francese. La sfida tra i fratelli Thuram ha così arricchito il derby di una dimensione tanto umana quanto controversa, alimentando discussioni e dividendo le opinioni. Nel coro di voci social si è levata quella autorevole del doppio ex Aldo Serena che su X commenta: «E della vicenda dei fratelli Thuram sorridenti,cosa ne penso? Che le storie familiari sono belle sui quotidiani.Quando vai in campo la centralità deve essere quello per cui ti pagano: cercare di vincere e giocare bene e non lo scivolare verso un ulteriore narcisismo.Baresi docet».