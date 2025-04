Thuram verso il rientro per Barcellona – Inter, c’è fiducia nei nerazzurri. Le ultimissime sulel condizioni dell’attaccante

Thuram ha alzato i giri del motore: aumenta la fiducia verso Barcellona Inter. Ultimissime sulle condizioni dell’attaccante francese

Secondo La Gazzetta dello Sport potrà avere a disposizione la squadra migliore possibile nel momento più complesso possibile l’Inter che ieri si è fermata in ritiro ad Appiano per preparare la sfida odierna, delle 15 contro la Roma, dopo le sconfitte con Bologna in campionato e Milan Coppa Italia.

Il percorso dei nerazzurri ha smesso di essere triplo, ma è pur sempre doppio: Serie A e Champions corrono parallelamente. Prima, però, c’è da ritrovare la rotta in campionato e ancora senza Marcus Thuram.

L’ultimo assente della compagnia ieri ha continuato a lavorare a parte, ma ha leggermente alzato i giri del motore. Basta per aumentare la fiducia in vista della Champions: dovrebbe essere convocato e poi si deciderà come impiegarlo, anche se va da sé che per Inzaghi Marcus sia altamente strategico. Contro i giallorossi Lautaro continuerà a soffrire di solitudine senza il suo gemello francese.