Thuram-Bonny, Open Var conferma la decisione del campo: il gol di Adzic in Juve-Inter è regolare. Le dichiarazioni del designatore Rocchi

Il dibattito sul controverso finale di Juventus–Inter, concluso con la vittoria bianconera per 4-3, è stato il tema principale dell’ultima puntata di Open Var su Dazn. Con la partecipazione del designatore arbitrale Gianluca Rocchi, è stato analizzato il contatto tra Thuram e Bonny che ha preceduto di pochi istanti il gol decisivo di Adzic. L’episodio ha scatenato accese discussioni, ma l’analisi degli audio tra sala Var e arbitro ha fornito un quadro chiaro e inequivocabile della situazione.

Ascoltando la conversazione, si sente il Var (Mazzoleni) rassicurare l’arbitro Colombo sin dalle prime battute. Il contatto viene subito esaminato: “palla”, “pallone”, “prende la palla”, sono le parole che confermano come il piede di Thuram abbia toccato prima il pallone e solo successivamente quello di Bonny. Sul lieve contatto con il braccio, la sala Var è altrettanto chiara: “Appoggia il braccio ma non è nulla”. La conclusione, inequivocabile, non lascia spazio a dubbi: “Andre, il goal è regolare”.

In studio, il commento di Gianluca Rocchi ha pienamente avallato la decisione presa in campo. Il designatore ha confermato la regolarità del gol, sottolineando l’assenza di falli evidenti.

COMMENTO ROCCHI – «Il goal è regolare, non ci sono falli evidenti, il controllo è sulla parte bassa, dove c’è il pallone, e non c’è assolutamente niente. Il tocco sul petto non è senz’altro un colpo da poter provocare un fallo o qualcosa del genere. In senso generale, staremo attenti in queste situazioni alle simulazioni, anche se non è questo è il caso. Chiedo ai calciatori la massima collaborazione. Perché l’arbitro non ha rivisto in video? Ripeto sempre ai ragazzi, quando avete un dubbio mandate l’arbitro a rivedere, ma non è questo il caso. Qua il Var non ha dubbi».

Rocchi ha inoltre affrontato la questione sul perché l’arbitro non sia stato mandato a rivedere l’azione al monitor. Ribadendo la sua filosofia, ha spiegato che in questo caso non c’era necessità. Polemica, definitivamente, chiusa.