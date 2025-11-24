Thuram sull'Inter: «Le sensazioni per me sono queste nonostante la sconfitta. La situazione in casa Inter...» - Calcio News 24

Thuram, attaccante dell’Inter, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla gara contro il Milan

Marcus Thuram ha parlato a caldo dopo la sconfitta dell’Inter nel derby di campionato contro il Milan, rilasciando alcune dichiarazioni ai microfoni di CBS Sports Golazo. L’attaccante nerazzurro ha espresso la sua delusione per il risultato, nonostante la prestazione positiva della squadra.

La delusione per la sconfitta

«Le sensazioni non sono sicuramente positive, anche se abbiamo giocato una partita solida», ha dichiarato Thuram. «Abbiamo affrontato uno dei migliori portieri del mondo, che ha compiuto interventi decisivi. Abbiamo fatto tutto il possibile per vincere, ma nel calcio a volte non basta. Dobbiamo continuare a lavorare su questa strada, perché la stagione è ancora lunga». Nonostante la sconfitta, l’attaccante ha sottolineato che il cammino dell’Inter è solo all’inizio e che ci sono ancora molte opportunità per rifarsi.

Il ritorno da titolare

Riguardo al suo ritorno in campo da titolare, Thuram ha ammesso che non è riuscito a esprimere il massimo delle sue potenzialità: «Non ho potuto spingere come avrei voluto, ma è normale. Mi sono comunque sentito bene. Come tutti in squadra, ho bisogno di lavorare e rimanere concentrato», ha spiegato l’attaccante, che ha mostrato un atteggiamento positivo nonostante le difficoltà fisiche.

Il confronto con i big match

Sulle sconfitte nei match più importanti, Thuram ha riflettuto: «Sono sempre i dettagli a fare la differenza. Sono soddisfatto di come abbiamo giocato, ma non dei risultati. In passato abbiamo vinto partite difficili, come quella contro la Roma. Dobbiamo continuare a lavorare e migliorare». Questo atteggiamento evidenzia la volontà di crescere nonostante le difficoltà, consapevoli che la stagione è lunga e che ogni partita offre nuovi spunti.

Cosa migliorare per l’Atletico Madrid

Guardando alla prossima sfida, quella contro l’Atletico Madrid in Champions League, Thuram ha affermato: «Non penso che dobbiamo cambiare tutto. Dobbiamo continuare a seguire le indicazioni del mister, migliorando nelle cose che possiamo fare meglio. Non servono rivoluzioni, ma solo un lavoro continuo. Dobbiamo concentrarci su mercoledì, perché sappiamo di poter fare meglio». Con questa mentalità, Thuram ha mostrato la determinazione dell’Inter a correggere gli errori e a dare il massimo nella competizione europea.

In conclusione, Thuram ha dimostrato grande maturità e fiducia nel progetto dell’Inter, pronto a dare il suo contributo per far crescere la squadra lungo il difficile cammino della stagione.

