Thuram: «Per il mondo del calcio la lotta al razzismo non è la cosa più importante da fare»

Lilian Thuram all’interno dell’intervista rilasciata a Sky Sport ha affrontato anche l’importante tema del razzismo nel mondo del calcio

Lilian Thuram ha affrontato il tema del razzismo nella lunga intervista rilasciata a Sky Sport. Le sue parole.

«Che cosa vuol dire essere bianco e cosa vuol dire essere nero. Nella realtà io non sono bianco o nero. La cosa che mi fa incazzare è che la gente parla di razzismo ma non sa che c’è una storia dietro al razzismo. È sempre colpa della vittima, ogni volta che succede qualcosa la gente dice “mai più” ma alla fine lottare contro il razzismo non è la cosa più importante per il mondo del calcio ma la cosa più importante è avere un’immagine positiva per fare soldi».