I tifosi della Roma hanno portato tutto il loro entusiamo a Trigoria per caricare la squadra verso il Manchester United – VIDEO

La Roma si gioca in due partite una grande fetta di stagione: mentre le voci di un arrivo di Sarri in panchina continuano ad aumentare, i giallorossi sono concentrati sulla doppia sfida contro il Manchester United in semifinale di Europa League.

Sono tanti i tifosi arrivati a Trigoria a supportare la Roma prima della partenza verso Manchster: cori, striscioni e fumogeni per dare la carica ai calciatori.