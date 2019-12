Todibo Milan, cresce la concorrenza per i rossoneri: i dettagli

Cresce la concorrenza per il Milan per assicurarsi il difensore del Barcellona Todibo: tante squadre sul francese

Il Milan vuole rinforzarsi in difesa. Leo Duarte non ha reso come ci si aspettava e la coppia “obbligata” sembra quella formata da Musacchio e Romagnoli.

I rossoneri da tempo inseguono Jean-Clair Todibo: il difensore francese del Barcellona, classe 1999, è un obiettivo del Milan che però deve far fronte ad una grande concorrenza. Sul francese, infatti, ci sono Monaco, Bayer Leverkusen, Watford, Southampton, come riportato dal Mundo Deportivo.