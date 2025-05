Festa Atalanta, Toloi ringrazia: «Onorato di aver vestito questa maglia». Percassi onora il capitano: «Esempio per Bergamo, e sulla Champions...» - Calcio News 24

Festa Atalanta, la celebrazione della squadra tra l’arrivo in Champions League e l’addio nei confronti di Rafael Toloi

LA CRONACA DELLA CELEBRAZIONE

FINISCE ATALANTA-PARMA 2-3

Squadra, mister e società sono scesi in campo dal tunnel.

Grande commozione all’annuncio del nome di Rafael Toloi.

A fine partite il capitano dell’Atalanta Rafael Toloi, fresco di addio dopo 10 anni a Bergamo, ha voluto parlare così ai tifosi bergamaschi sugli spalti, e successivamente anche il presidente Antonio Percassi ha voluto dire la sua opinione.

TOLOI – «Quello che posso dirvi è grazie a tutti voi, dal primo giorno che sono arrivato a Bergamo. Mi sono sentito sempre a casa. Da 10 anni ho cercato di onorare l’Atalanta e di trasmettere cosa voglia dire giocare per l’Atalanta. Non poteva accadere cosa più bella di questa. Quando giochi a certi livelli. Nel calcio puoi diventare famoso, fare tanti soldi, ma non c’è niente di bellodi questo. Grazie alla squadra e anche a tutti i miei compagni che ho avuto in questi anni, e tutta la gente che lavora per l’Atalanta. Grazie di tutto. Sempre forza Atalanta!»

PERCASSI – «Sei stato un grande esempio per tutti. Ti ringraziamo di cuore, ti vogliamo bene. Sei stato l’esempio per tutti. Per noi è un risultato strepitoso: una grande squadra e un grande mister che ci hanno aiutato a compiere una stagione incredibile. Un grazie di cuore anche ai nostri tifosi»