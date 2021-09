Tomiyasu: «Grazie Bologna, sempre nel cuore. La Premier il mio sogno»

Takehiro Tomiyasu ha salutato il Bologna dopo essere ufficialmente passato all’Arsenal. Ecco il suo messaggio

Con un lungo messaggio sui social, Takehiro Tomiyasu, ora difensore dell’Arsenal, ha salutato il Bologna, club nel quale aveva giocato nelle ultime due annate:

«Grazie Bologna. Con questa maglia ho vissuto due anni meravigliosi, in cui sono cresciuto tanto come calciatore e soprattutto come uomo. Voglio dire un grande grazie a tutto il Club, allo staff, ai miei compagni, a tutti i tifosi: siete stati eccezionali con me, mi sono sempre sentito a casa. Grazie al Bologna posso oggi coronare il sogno che inseguivo, cioè la Premier League, la mia grande aspirazione. Porterò sempre il rossoblù nel cuore e vi seguirò sempre!».