Tomori: «Maldini è stato il miglior difensore di sempre. Ecco perchè ho scelto il Milan»

Con una lunga intervista a MilanTV, Fikayo Tomori ha parlato della sua scelta di venire al Milan. Ecco le sue dichiarazioni:

MILAN – «Ho scelto di venire al Milan perchè è un club con una grande storia e grandi giocatori. Ora il club è in un buon momento, è un’opportunità che non potevo rifiutare. Per me è un grande onore essere qui. Quando mi hanno chiamato per la prima volta sono rimasto sorpreso. Poi ho parlato con Paolo Maldini, il miglior difensore della storia, che mi ha chiesto di venire qui. Da lì ho capito che qui è dove volevo giocare, anche per imparare da lui. Ora sono molto contento di essere qui».

MALDINI – «Maldini? Come ho detto, il miglior difensore di sempre. Quando ero piccolo giocavo come centrocampista e attaccante, guardavo spesso Kakà e Seedorf. Avere la possibilità di indossare la maglia che loro hanno indossato è un onore incredibile. Se dovessi avere metà del loro successo qui sarà una grande esperienza».