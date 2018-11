Il centrocampista del Brescia, Sandro Tonali, piace ai grandi club della Serie A. Il Napoli è pronto al blitz: i dettagli

Anche il Napoli sulle tracce di Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000 si sta mettendo in evidenza con la maglia del Brescia, nel campionato di Serie B. Salito alla ribalta nel finale della passata stagione, il giovane mediano, considerato l’erede di Andrea Pirlo, si sta ripetendo in questo inizio di stagione. Dopo Juventus, Inter, Roma e Chelsea, anche il Napoli si è messo in fila per il calciatore del Brescia. Il club napoletano, che quasi 12 anni fa, strappò al Brescia Marek Hamsik, spera di fare un nuovo affare importante con le Rondinelle.

Secondo Il Mattino, il presidente Aurelio De Laurentiis è rimasto stregato dalle potenzialità del centrocampista bresciano ed è pronto a presentare un’offerta. Il numero uno azzurro avrebbe mandato alcuni suoi collaboratori a parlare direttamente con Cellino, presidente del Brescia. Richiesta alta, da 35 milioni di euro. Il centrocampista ha totalizzato 10 presenze in questa stagione e ha sfornato 3 assist e potrebbe essere convocato da Mancini in Nazionale. De Laurentiis lo vuole per il suo Napoli, ed è pronto a trattare, bloccandolo subito e lasciandolo in prestito al Brescia per farlo maturare.