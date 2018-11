Sono sempre di più le squadre interessate a Tonali: per ora a goderselo è Cellino, presidente del Brescia

«Tonali è un talento che vorrebbero avere tutti gli allenatori, un centrocampista moderno che risolve i problemi tattici», queste le parole a Tuttosport di Massimo Cellino, presidente del Brescia, il cui club detiene il cartellino del giovane, appena convocato in Nazionale maggiore. «Spero di godermelo ancora per molto – ha proseguito Cellino – Se e quando arriverà il momento di cederlo non basterà presentarsi con una super offerta: chi è interessato dovrà dimostrare amore verso il ragazzo, approcciandosi nei modi e nei tempi giusti, senza distrarlo dalla sua stagione col Brescia».

Su Tonali, infatti, ci sono ormai tutte le big italiane e anche alcuni club esteri. In particolare sul giocatore ci sono Inter e Juventus: questo metterà di fronte Marotta, da una parte, e Paratici, dall’altra. I due, ex collaboratori in bianconero e alla Samp, si ritroveranno per la prima volta faccia a faccia, ma da avversari. Entrambi, però, sanno che Cellino non farà sconti: la base d’asta partirà da 20 milioni.