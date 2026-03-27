Tonali a Sky: «Nel primo tempo eravamo impauriti, questo il gol più importante della mia carriera. Vi racconto il rapporto che ho con Gattuso»

Il centrocampista del Newcastle, Sandro Tonali, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta con l’Italia contro l’Irlanda del Nord

Intervenuto nel corso del postpartita di Italia Irlanda del Nord, semifinale dei playoff Mondiali vinta dagli Azzurri per 2 a 0, il centrocampista del Newcastle, Sandro Tonali, ha commentato così il suo esordio in Nazionale maggiore. Queste le sue dichiarazioni a Sky Sport.

SENSAZIONI – «Abbiamo visto un po’ di mostri in settimana, perché ripensi a quello che ha fatto l’Italia negli ultimi anni… Non dico che hai paura, ma purtroppo può succedere. Chi tra Bosnia e Galles in finale? Contava solo l’Italia. Non abbiamo ancora pensato a questa partita, ora godiamoci questa vittoria e da domani ci penseremo. Non eravamo mai arrivati fin qui negli ultimi anni, questa è la verità».

PRIMO TEMPO – «Eravamo tesi, un po’ impauriti a tratti, ma nel secondo tempo ci siam liberati di tutto questo. Dovevamo vincere in qualsiasi modo, non importa come. Abbiamo un obiettivo e in qualsiasi modo ci dobbiamo arrivare».

SUL RAPPORTO CON GATTUSO – «Abbiamo un bel rapporto, ma lui lo ha con tutti. Siamo tutti collegati con un filo tramite il mister, questa è una delle cose più belle che abbiamo creato negli ultimi mesi. Il gol ha scacciato via un po’ di tensione. Doveva arrivare, secondo noi è arrivato tardi, ma lì ci siamo liberati. Siamo felici perché abbiamo concesso veramente poco ai nordirlandesi nei loro punti di forza, ovvero le palle inattive. Magari abbiamo concesso un po’ di falli stupidi nel primo tempo, ma siamo rimasti concentrati e siamo stati bravi».

IL MIO GOL – «È il goal più importante della mia carriera finora, insieme a quello segnato contro la Lazio quando ero al Milan. Lo dedico a tutti perché tutti si meritano di andare al Mondiale. Occhio però: non abbiamo ancora fatto niente, c’è ancora tanta strada da fare. Ora resettiamo questa partita, aggiungo purtroppo perché stasera è stato bello, ma dobbiamo recuperare e dare il 150% nella prossima per andare al Mondiale. Dovremo uscire dal campo senza farcela più, la gente merita di godersi un Mondiale, abbiamo questa responsabilità».