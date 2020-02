Torino, allenamento a porte aperte: circa 300 tifosi al Filadelfia per seguire la marcia d’avvicinamento dei granata alla sfida col Milan

Il Torino è sceso in campo, nel pomeriggio, per il primo allenamento della settimana che porterà i granata a San Siro per la sfida di lunedì sera al Milan. Una seduta in scena, al Filadelfia, a porte aperte.

E sono circa 300 i tifosi sugli spalti del tempio granata per osservare la sessione di lavoro dei giocatori, reduci dalla sconfitta interna per mano della Samp. Applausi ed incoraggiamenti, all’ingresso in campo, all’indirizzo del neo tecnico Longo.