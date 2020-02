Torino, allenamento mattutino al Filadelfia: come stanno i granata del tecnico Longo a due giorni dalla trasferta di Napoli

Il countdown verso Napoli segna ormai meno due. Dopo il rinvio della gara col Parma, insomma, il Torino è finalmente pronto per tornare in campo con la ferma volontà di interrompere la striscia di sconfitte consecutive.

Questa mattina i granata si sono allenati al Filadelfia, seguendo un programma tecnico ed esercitazioni a tema. Sessione personalizzata per Berenguer, che non ha ancora smaltito l’attacco di lombalgia acuta, lavoro sulla parte atletica invece per Millico.