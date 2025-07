Allenamento a porte aperte per il Torino al Filadelfia, ecco data e orari della seduta, vediamo poi il programma completo del ritiro

«Siamo pronti e felici», è iniziata con queste parole, rilasciate dal tecnico Marco Baroni all’entrata dello Stadio Filadelfia, la stagione del Torino Fc. Da martedì i granata hanno iniziato infatti ad allenarsi senza soluzione di continuità tra le mura del centro sportivo, imboccando – come si evince nel video diramato dalle telecamere di CalcioNews24 e qui riportato – ogni mattina l’ingresso dello Stadio che si affaccia su Via Spano a bordo delle rispettive vetture.

🛑Inizia la stagione del #Torino! Si è conclusa la prima seduta targata Marco #Baroni

👇Ecco l'arrivo di alcuni calciatori granata oggi. Sul nostro sito l'approfondimento completo 📷@LorenzoBosca pic.twitter.com/TzJ3Xk46EB — CalcioNews24.com (@CalcioNews24) July 8, 2025

Test atletici, visite mediche, massaggi, prove e tanta corsa per Adrien Tameze e compagni. Con loro anche il capitano dei granata, al rientro dal lungo infortunio, Duvan Zapata e i due nuovi acquisti arrivati negli ultimi giorni dal mercato Tino Anjorin e Ardian Ismajli. Bene, sabato 12 luglio ad unirsi alla seduta ci saranno anche…i tifosi.

«Il Torino Football Club comunica che l’allenamento di sabato 12 luglio allo stadio Filadelfia si svolgerà a porte aperte. I tifosi potranno assistere alla sessione mattutina accedendo all’impianto dall’ingresso di via Filadelfia a partire dalle ore 9.45» si legge nella nota diramata dal club di Via Viotti questa mattina sui propri portali ufficiali e sulle rispettive pagine social. Una scelta in linea con quanto effettuato già l’anno scorso, quando – allora alla guida della compagine piemontese sedeva Paolo Vanoli – venne organizzato un allenamento a porte aperte proprio il sabato antecedente alla partenza per il ritiro.

Già, il ritiro. Dal 14 al 26 di luglio il Torino farà tappa in Val Venosta, presso la località di Prato allo Stelvio. Due le amichevoli in programma per Nikola Vlasic e i suoi per l’occasione. La prima con l’FC Ingolstadt il 19 e la seconda con la Cremonese il 26. Prevista con ogni probabilità (in attesa di un comunicato ufficiale il condizionale rimane comunque d’obbligo) proprio durante il ritiro in Alto Adige la presentazione della squadra e del neo allenatore Baroni.