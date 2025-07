Torino, Anjorin è in città: arrivo e retroscena – VIDEO

Torino, Anjorin è arrivato in città, ecco l’arrivo del centrocampista ex Empoli e i retroscena sul calciomercato granata. Il video esclusivo

(Lorenzo Bosca – Inviato a Torino). Anjorin Torino, un matrimonio di parole che i fan granata impareranno a conoscere. E’ a tutti gli effetti iniziata l’esperienza del centrocampista all’ombra della Mole. Poco dopo le 20e30 – come dimostra il video esclusivo realizzato dalle telecamere di CalcioNews24 – il talento inglese ha fatto tappa presso l’Hotel Concord di Via Lagrange 47. Con lui l’entourage, il padre (nonché procuratore del giocatore), la compagna e alcuni manager del club calcistico piemontese.

Il classe 2001 si trasferisce in quel di Torino dall’Empoli per una cifra vicina ai 4,5 milioni di euro (di cui una percentuale pari al 40% verrà versata nelle casse del Chelsea: sua precedente squadra). Previste per domani in mattinata le visite mediche presso l’istituto Medicina dello Sport, struttura adiacente allo Stadio Olimpico Grande Torino. Solo a quel punto seguirà la canonica firma sul contratto con tanto di foto di rito. Piccolo retroscena: con molta probabilità l’entourage rimarrà invece in città anche nei prossimi giorni, nel tentativo di mettere a segno un altro colpo sempre con la scuderia di Via Viotti: Ardian Ismajli. Anch’egli ex Empoli, gestito dai medesimi intermediari e ad un passo dal vestire il granata per la prossima stagione. Oggi però è l’Anjorin day, il ‘matrimonio’ può iniziare.