Torino Atalanta 0-3: Juric ne fa tre in dieci minuti e vince con merito. Baroni tra delusione e fischi

Torino Atalanta, allo Stadio Olimpico Grande Torino il match valido per la quarta giornata di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

(Loreno Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Due squadre che in estate hanno cambiato molto delle rispettive forme, due squadre che hanno cambiato allenatore, due squadre reduci da un inizio di stagione decisamente altalenante, divise – peraltro – da una sola lunghezza in classifica. Torino Atalanta è anche questo: una sfida da dentro fuori tra due formazioni, quella allenata da Marco Baroni e quella targata Ivan Juric, con più punti in comune di quanto ci si possa aspettare. Non ci resta che attendere le 15 per il calcio d’inizio della sfida valida per la quarta giornata di Serie A. Vediamo cronaca, sintesi e diretta LIVE di Torino Atalanta.

TORINO ATALANA

🔴1′ – Inizia la partita

2′ – Contestazione allo Stadio: ancora cori contro il Presidente Cairo dopo il corteo di stamane

5′ – Possesso Dea: la squadra di Juric mantiene il pallino del gioco in questi primissimi giri d’orologio

6′ – Aboukhlal si mette in proprio. Buona ripartenza per lui, anche se perde l’occasione giusta e non riesce a concludere a rete

7′ – Gioco fermo, si è fatto male Zalewski

10′ – Cambio Atalanta, entra Bellanova proprio al posto di Zalewski

12′ – Ci prova: il tiro dal limite finisce alt0

25′ – Ritmi bassi in questo avvio di Torino Atalanta, ancora a zero il pallottoliere delle occasioni da gol

32′ – Superata la mezz’ora il match non decolla, possesso palla prevalentemente bergamasco, ma i granata difendono con ordine

26′- Gioco fermo, si è fatto male Hien

27′ – Cambio Atalanta, Ahanor entra proprio al posto di Hien

⚽31′ – GOL ATALANTA: ha segnato Krstovic

31′ – Dormita colossale dei granata: Samardzic di gran carriera si invola sulla fascia a serve Krstovic che – completamente solo – ha tutto il tempo di girare col destro. Israel la tocca al pelo, ma la palla colpisce. Il var conferma la rete

⚽35′ – GOL ATALANTA: raddoppia Sulemana

35′ – Nasce tutto dal subentrato Bellanova. L’esterno allunga e serve Sulemana che non sbaglia. Sbaglia, invece, ancora una volta la difesa di Baroni. Il var conferma la rete



⚽38′ GOL DELL’ATALANTA: doppietta Krstovic

38 – Ma cosa succede al Torino? Sulemana serve Krstovic che con buona parte della porta sguarnita infila dentro. Difesa granata nel pallone. Il var conferma la rete

44′ – Fischi assordanti dai tifosi di casa

45′ – Fine primo tempo

Nulla da segnalare dalla moviola del primo tempo di Atalanta Torino, la Dea ne fa tre in dieci minuti e il var (giustamente) li conferma tutti. Partita a senso unico per quanto riguarda l’andamento del gioco, nessuna azione di difficile lettura per l’arbitro

🔴1′ – Inizia il secondo tempo di Torino Atalanta

55′- Ancora contestazione allo Stadio

57′ – Ritmi nuovamente bassi

62′ – Ci prova Sulemana, para Israel

65′ – Torino completamente nel pallone, i granata cercavano una reazione in questo secondo tempo che (per il momento) non c’è stata. La squadra di Juric non preme il piede sull’acceleratore e addormenta così la sfida

69′ – Cambio Torino, dentro Zapata, esce Simeone

72′ – Ci prova Zapata: para Carnesecchi

72′ – Possibile rigore per il Torino: Colombo richiamato al Var per un presunto fallo su Coco

72′ – Rigore per il Torino: calcerà Zapata

73′ – Duvan Zapata sbaglia il rigore

80′ – Partita virtualmente chiusa

81′ – Cambio Torino: Anjorin per Vlasic

85′ – I tifosi di casa abbandonano lo stadio

86′ – Cambio Atalanta: entrano Maldini, Lookman e Musah, escono Krstovic, Sulemana e De Roon

90′ – 4 minuti di recupero

🔴90′ + 4: finisce il match

90′ – Fischi incredibilmente copiosi per la squadra di casa. Quella che era nata come una contestazione al presidente Cairo si è trasformata in un tornado di rabbia granata rivolto verso la squadra

TORINO (3-4-2-1): Israel; Ismajli, Coco, Maripan; Lazaro, Asllani, Ilic, Biraghi; Vlasic, Aboukhlal; Simeone.

A disposizione: Paleari, Popa, Ilkhan, Anjorin, Pedersen, Adams, Dembelé, Casadei, Nkounkou, Ngonge, Tameze, Gineitis, Zapata, Njie.

Allenatore: Marco Baroni

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Sulemana; Krstovic.

A disposizione: Rossi, Sportiello, Musah, Lookman, Bellanova, Obrić, Brescianini, Bernasconi, Ahanor, Maldini.