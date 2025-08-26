Torino, esordio da incubo per Baroni con l’Inter: quotidiani duri, ecco i voti in pagella questa mattina

Esordio da incubo per Marco Baroni con l’Inter a San Siro, questa mattina i quotidiani non fanno sconti, ecco i voti in pagella per il tecnico granata dopo il 5-0

Il campionato 2025-2026 del Torino non poteva iniziare in modo più disastroso. Ieri sera, la squadra di Baroni ha subito una pesantissima sconfitta per 5-0 in casa dell’Inter, una delle candidate al titolo. Al di là della superiorità tecnica dei nerazzurri, la prestazione del Toro è stata deludente e ha messo in luce enormi lacune, soprattutto in difesa.

La resistenza dei granata è durata appena 18 minuti, il tempo necessario a Bastoni per segnare su calcio d’angolo, approfittando di un errore di marcatura. Da quel momento, il Torino è crollato. La squadra è apparsa fragile e incapace di reagire. I successivi gol di Thuram (autore di una doppietta), Lautaro Martinez e Bonny sono arrivati in gran parte a causa di passaggi sbagliati e disattenzioni fatali, mostrando una preoccupante mancanza di concentrazione e intesa tra i giocatori.

Le scelte iniziali di mister Baroni, come l’impiego di Simeone e la conferma di Ilkhan a centrocampo, non hanno dato i frutti sperati, e nemmeno i cambi successivi, tra cui l’ingresso di Tameze e Aboukhlal, sono riusciti a cambiare le sorti della partita. La sconfitta umiliante lascia a Baroni un quadro chiaro dei problemi da risolvere, in particolare nel reparto difensivo. La reazione dei tifosi, oltre 2000 a San Siro, che hanno abbandonato lo stadio prima del fischio finale, descrive al meglio la serata da dimenticare. Ora tocca a Baroni risollevare il morale della squadra e prepararla per la prossima, impegnativa, partita casalinga contro la Fiorentina. Ritrovare solidità e determinazione sarà cruciale.

Tuttsoport: 4. Peggio di così non poteva iniziare. Dovrà lavorare, e molto, soprattutto sulla costruzione dal basso

La Gazzetta dello Sport: 4. Una prima da choc. È un Toro troppo brutto per essere vero: fragilità difensiva, pasticci, poi il 5-0 umiliante. Blackout totale.

Corriere dello Sport: 4. I suoi non hanno fatto nulla per meritarsi nemmeno un giallo. Certe amnesie in difesa sono il segnale peggiore di un debutto da incubo.