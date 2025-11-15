Torino, Baroni cambia l’attacco: come giocherà e una risposta dall’allenamento a porte aperte

L’infortunio di Giovanni Simeone costringe Marco Baroni a mutare l’attacco del Torino, ecco come giocheranno i granata in campionato

Non chiamatela “sosta” nazionali. No, perché – perlomeno per il tecnico del Torino Marco Baroni – ci sarà da lavorare eccome, forse anche più che in occasione di un “canonico” weekend di campionato. Ironia a parte, al rientro in campo l’allenatore non potrà contare su ben due giocatori: Ivan Ilic e Giovanni Simeone. Il primo, a causa un trauma distorsivo al ginocchio sinistro (da valutare) accusato con la sua nazionale (la Serbia). Il secondo, per via di una lesione distrattiva miofasciale del muscolo retto femorale della coscia sinistra rimediata qui a Torino.

Se l’infortunio di Ilic lascia un vuoto cruciale nella linea mediana, è l’assenza forzata di Giovanni Simeone a rappresentare la vera tegola sul reparto offensivo. Il “Cholito” – con il bagaglio di “garra” e gol decisivi che si porta appresso – si è rivelato infatti il terminale d’attacco più in forma e maggiormente incisivo in questo avvio di stagione nella rosa baroniana. Il suo stop, stimato in circa un mese/un mese e mezzo, costringe l’ex allenatore di Lazio e Lecce a riscrivere i suoi piani per la prima linea. Da dove ripartire quindi?

L’indisponibilità dell’argentino rivoluziona i piani di recupero di Duvan Zapata. Il centravanti colombiano, pur non avendo ancora raggiunto la miglior condizione fisica, è chiamato a premere il piede sull’acceleratore. Baroni dunque – con le dovute precauzioni – non potrà più centellinare il minutaggio del numero 91 come fatto finora. Occhi anche su Adams e Ngonge (ad oggi la papabile coppia d’attacco titolare per le prossime giornate)

Da non dimenticare, infine, la carta Zakaria Aboukhlal. L’allenamento a porte aperte di stamane al Filadelfia ha palesato un esterno marocchino particolarmente in forma, sicuramente desideroso di dimostrare il suo valore dopo un avvio dell’esperienza in Piemonte fatta di alti (pochi) e bassi (tanti). Con belle azioni e inserimenti efficaci nella partitella disputata con la Primavera, l’ex Tolosa si è guadagnato attenzione e applausi del pubblico presente. Ora Baroni ha un asso nella manica in più.

