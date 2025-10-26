Torino, Baroni entusiasta: «Abbiamo vinto di carattere. Ora dobbiamo fare questa cosa» - Calcio News 24

Torino, Baroni ribalta il Genoa: «Vittoria di carattere e cuore». Le parole del tecnico granata

Il Torino di Marco Baroni continua a correre e conquista la seconda vittoria consecutiva, battendo in rimonta il Genoa per 2-1 allo stadio Olimpico Grande Torino. Una partita sofferta, giocata con grinta e determinazione, in perfetto stile Baroni, che al termine dell’incontro esalta la reazione dei suoi uomini: «All’intervallo ho ribaltato lo spogliatoio, poi abbiamo rimesso la squadra a posto e i cambi ci hanno dato la spinta giusta. Era fondamentale conquistare i tre punti: questo successo è il premio per il grande secondo tempo dei ragazzi».

Dopo un primo tempo sottotono, chiuso in svantaggio per il gol di Thorsby, il Torino ha cambiato volto nella ripresa grazie alle mosse del suo allenatore. Baroni ha saputo toccare le corde giuste, motivando un gruppo che ha reagito con energia e intensità. Prima il pareggio, nato da una sfortunata autorete di Sabelli, poi il sigillo finale di Maripan su calcio d’angolo, che ha fatto esplodere l’Olimpico.

«Dobbiamo sempre giocare con questa energia e con questo pathos» ha spiegato Baroni, sottolineando l’importanza dello spirito combattivo mostrato dalla squadra. «Il nostro pubblico è meraviglioso, ha una passione viscerale. Anche nei momenti difficili, il tifo per il Torino è qualcosa che si sente dentro. Noi dobbiamo restituire questa passione in campo, con il lavoro e con il sacrificio».

Nonostante i cori di contestazione rivolti al presidente Cairo, la serata è stata una festa granata. I tifosi hanno spinto la squadra dal primo all’ultimo minuto, e Baroni non ha mancato di ringraziarli: «I nostri sostenitori sono parte di questa vittoria. Il gruppo spende tutto quello che ha, e la gente lo percepisce. Io non guardo la classifica, preferisco pensare partita dopo partita».

L’attenzione del Torino di Baroni è già rivolta al prossimo impegno contro il Bologna, anche se all’orizzonte si intravede il derby con la Juventus dell’8 novembre. «Sarà una gara speciale, ma ora pensiamo solo a crescere. Serve continuità e mentalità vincente» ha ribadito il tecnico.

Dall’altra parte, Vieira e il Genoa restano fermi all’ultimo posto, ma il protagonista della serata è senza dubbio Marco Baroni, che ha saputo trasmettere al suo Torino quella fame e quella intensità che stanno diventando il marchio di fabbrica del suo progetto granata.

