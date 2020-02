Torino, Baselli a mezzo servizio: opzione a partita in corso col Parma

Torino, Baselli a mezzo servizio: preziosa opzione a partita in corso oggi nel match del Grande Torino con il Parma

Un elemento centrale nell’attuale progetto granata. Ma non oggi. Perché Baselli – parola di Longo – non ha ancora i 90′ nelle gambe dopo il lungo periodo di inattività. E, per questo, comincerà in panchina la gara col Parma.

«Baselli è un giocatore importante, che ha caratteristiche diverse dai compagni con le quali può innalzare il livello qualitativo delle giocate. Ma arriva da un lungo periodo di assenza, per cui che giochi dal primo minuto è difficile», ha spiegato ieri in conferenza stampa il tecnico granata.