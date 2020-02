Torino, Belotti a caccia di un gol che farebbe la storia: ecco perché

Torino, Belotti nel prossimo turno contro il Parma andrà in caccia di un gol che farebbe la storia granata: ecco perché

Domenica pomeriggio il Torino tornerà in campo contro il Parma e, come di consueto, Belotti tornerà a caccia di gol. Per risollevare i granata ma, in questo caso, anche per scrivere una piccola pagina di storia del club.

Il Gallo, infatti, è a quota 9 centri nell’attuale campionato. E, con il decimo, raggiungerebbe Baloncieri a quota 5 campionati di fila in doppia cifra con la maglia granata. Mettendosi così all’inseguimento di Mazzola e Gabetto (con 6) e di Pulici (con 7).