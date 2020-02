Torino, Belotti ritrova il Milan: dalla doppietta dell’andata all’attuale digiuno

Torino, Belotti ritrova il Milan e sogna di tornare finalmente al gol: dalla doppietta dell’andata all’attuale digiuno

Sei reti: il bottino collezionato da Belotti contro il Milan da quando veste di granata. Tre gol nel 2016-17, due in campionato ed uno in Coppa Italia, uno nella passata stagione a spianare la strada in uno scontro diretto dal profumo d’Europa.

E, poi, la doppietta al Grande Torino all’andata. Era settembre e quelle sono state le sue ultime marcature casalinghe. L’ultima, in assoluto, ad inizio anno solare contro la Roma. Ora una “preda” da sempre gradita per tornare a sbloccarsi.