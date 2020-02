Torino, biglietti a prezzi promozionali per la gara col Parma

Torino, biglietti a prezzi promozionali per i tifosi in vista della gara col Parma: agevolazioni per gli Over 65

A partire da oggi, attraverso i consueti canali, saranno in vendita i tagliandi per la gara di campionato tra Torino e Parma, in programma per domenica 23 febbraio alle ore 15. Con una speciale promozione.

In occasione della sfida ai ducali, infatti, il club ha varato prezzi speciali per tutti gli Over 65: basteranno 5 euro per acquistare un biglietto in Curva Maratona o in Curva Primavera, 10 euro invece per uno nei settori Distinti Granata o in Tribuna Granata.