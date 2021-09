Torino, Bruno: «Da anni si brancola nel buio. Cairo? I tifosi sono stufi»

Pasquale Bruno, ex difensore del Torino, parla così dell’attuale situazione della squadra granata. Le sue dichiarazioni

Nell’intervista concessa a Tuttosport, l’ex difensore Pasquale Bruno ha analizzato l’attuale situazione del Torino:

«La realtà è che il Torino da anni brancola nel buio. Un mercato in cui si fanno quasi tutte le operazioni all’ultimo giorno è un mercato in cui si procede a tentoni, senza la minima programmazione. Probabilmente sono arrivati giocatori che nemmeno erano tra quelli desiderati, ma semplicemente che all’ultimo erano nelle condizioni di lasciare i rispettivi club. Juric? È scontente, ma voglio rassicurarlo: noi tifosi lo siamo più di lui e da più tempo di lui. La tifoseria è stufa di Cairo e lo sta dimostrando da tempo: a forza di tirarla, prima o poi la corda si spezza. Sogno che si ripeta quanto successo a Manchester per la questione SuperLega, con i sostenitori dello United che hanno invaso il campo con lo striscione “We decide when you play”, decidiamo noi quando giocate. È diventato il mio motto».