Torino, Cairo va oltre la contestazione: «Avanti per la mia strada»

Torino, Cairo va oltre la contestazione dei tifosi: «Avanti per la mia strada, con la determinazione di sempre»

Il presidente Urbano Cairo è tornato a parlare. E lo ha fatto, a margine della presentazione del nuovo tecnico Moreno Longo, con una lunga conferenza stampa. Tra i temi trattati, anche la contestazione dei tifosi nei suoi confronti. «E ci sta il dissenso perché tutti ci aspettavamo dei risultati migliori – ha spiegato il numero uno granata -. Credo sia comprensibile che la gente non sia contenta. E’ successo anche in passato».

Quindi uno sguardo all’orizzonte. «Bisogna avere la forza di accettare il dissenso e di interpretarlo come uno stimolo: è sempre importante mettersi in discussione. Dobbiamo esaminare quanto fatto finora, ciò che è andato bene e ciò che è andato meno bene, quindi intervenire per migliorare ogni aspetto. E comunque, a prescindere dal fatto che ci sia o meno dissenso, io vado avanti per la mia strada con la stessa determinazione di sempre».