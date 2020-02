Torino, che rinforzo per la sfida al Milan: Ansaldi pronto a tornare titolare

Torino, che rinforzo per il monday night di lunedì sera contro il Milan: Ansaldi è finalmente pronto a tornare titolare

Un rinforzo in più in vista del monday night che, lunedì sera appunto, vedrà il Torino di scena a San Siro contro il Milan. Non arriva dal mercato, ma dall’infermeria.

Perché Ansaldi è completamente guarito e, dopo i 15′ in campo già sabato contro la Samp, in settimana ha proseguito a lavorare in gruppo. Problemi fisici alle spalle e, allora, una maglia nuovamente da titolare all’orizzonte.