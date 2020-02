Torino, cinque sconfitte di fila in campionato: ecco da quanto non capitava

Torino, ieri sera a San Siro contro il Milan la quinta sconfitta di fila in campionato: ecco da quanto non capitava

Il Torino si conferma in striscia aperta. E negativa. Quella maturata ieri sera a San Siro contro il Milan, infatti, è la quinta sconfitta di fila per la squadra granata.

Un dato che, in campionato, non si vedeva addirittura dal 2007. L’allenatore al tempo era Zaccheroni e il suo Torino di battute d’arresto consecutive ne collezionò addirittura sei. Una statistica dalla quale Longo, nella prossima uscita in casa col Parma, vuole tenersi alla larga.