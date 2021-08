Torino, colpo Brekalo: ufficiale l’arrivo del croato dal Wolfsburg

Il Torino ha annunciato l’acquisto dal Wolfsburg di Josip Brekalo: l’esterno croato si trasferisce in granata a titolo definitivo

Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal Verein für Leibesübungen Wolfsburg, a titolo temporaneo con opzione per il trasferimento definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Josip Brekalo.

Brekalo è nato a Zagabria, in Croazia, il 23 giugno 1998. E’ cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Dinamo Zagabria, formazione con la quale ha esordito in prima squadra nella stagione 2015/2016, che si è conclusa con la vittoria del campionato croato e della coppa nazionale da parte della Dinamo. L’anno successivo si è trasferito in Germania, al Wolfsburg, dove ha disputato le sue prime partite in Bundesliga. Nel gennaio 2017 è passato in prestito allo Stoccarda, che militava in 2.Bundesliga, contribuendo alla promozione nella massima serie tedesca. Con i biancorossi ha disputato anche la prima parte del campionato 2017/2018: grazie a quelle prestazioni nel gennaio 2018 è poi tornato da protagonista al Wolfsburg.

Per Brekalo anche 27 presenze, di cui tre ad Euro 2020, e 4 reti con la Nazionale croata.

Tutto il Torino Football Club accoglie Brekalo con un caloroso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!