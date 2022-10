Torino, Comotto: «Juric signor allenatore, colpito da Radonjic e Vlasic»

Le parole dell’ex Torino Comotto: «Juric è un signor allenatore, a Torino e non solo ha dimostrato di essere uno dei migliori in Italia»

Gianluca Comotto, ex calciatore del Torino, ha parlato a Tuttosport dei granata in vista della sfida contro l’Empoli. Di seguito le sue parole.

JURIC – «Juric è un signor allenatore, a Torino e non solo ha dimostrato di essere uno dei migliori in Italia».

NUOVI ARRIVI – «Su tutti Radonjic e Vlasic sono quelli che mi hanno convinto di più: sono due elementi che possono fare la differenza, che hanno tutte le carte in regola per permettere al Toro di fare un salto di qualità. E poi sono molto contento per Buongiorno: le ultime due prove non cancellano la sua evidente crescita, sta giocando tanto ed è sempre bello quando un prodotto del vivaio granata riesce a trovare spazio. Anche Schuurs mi piace: ha avuto un buonissimo impatto sul calcio italiano e sono certo che diventerà un valore aggiunto per questo Toro. Saprà raccogliere l’eredità di Bremer».