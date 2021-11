Torino, contestazione per il Filadelfia: lo striscione dei tifosi

I tifosi del Torino hanno esposto uno striscione per il Filadelfia: «Da tempio della storia a scempio della memoria»

(Dal nostro inviato, Ciccio Mariello) – I tifosi del Torino hanno esposto uno striscione per il Filadelfia prima del match contro l’Udinese, in programma questa sera allo stadio Olimpico e valevole per la tredicesima giornata di Serie A.

STRISCIONE TORINO – «Da tempio della storia a scempio della memoria. 5 dicembre tutti al Fila, forza ragazzi».