Torino Cremonese, Simeone recupera? Il verdetto sull’argentino

«Questa sarà una partita da coltello tra i denti». Parola di Gianluca Petrachi, il nuovo direttore sportivo che ieri pomeriggio – in occasione della conferenza stampa di presentazione – ha già avuto modo di puntare lo sguardo sul prossimo incontro con i granata: sabato 13 dicembre sarà di scena Torino Cremonese. «Lo dicevo a Marco (Baroni, ndr), mi fa paura (la Cremonese, ndr) perché ha giocato a Bologna una partita sugli errori del Bologna, che ne ha poche di lacune – ha spiegato il ds – Sarà difficile, io stimo Nicola, studia molto gli avversari e sta dimostrando di essere un allenatore che nella categoria ha il suo perché». Coltello tra i denti o meno, il Torino – e su questo non ci piove – ha un disperato bisogno di (ri)trovare i 3 punti.

Dopo le ultime tre sconfitte inanellate contro Como, Lecce e Milan i piemontesi distano appena quattro lunghezze dalla zona “calda” della classifica; occorre dunque vincere (e possibilmente convincere) per allontanare più di qualche nuvola nera dal cielo del Filadelfia. Contro la compagine guidata da Davide Nicola, mister Baroni potrà fare affidamento su di un tassello aggiuntivo. Di chi parliamo? Semplice, di Giovanni Simeone. Il Cholito ha difatti smaltito l’infortunio al bicipite femorale accusato il mese scorso, ergo sarà a disposizione di tecnico e compagni per l’appuntamento di sabato.

Certo, resta da capire se il serbatoio di energia del centravanti argentino sia carico a sufficienza da garantirgli i 90 minuti, ma a questo proposito con ogni probabilità l’ultima parola arriverà proprio a pochi istanti dal calcio d’inizio. Per altro, Baroni, quest’oggi non interverrà nella canonica conferenza pre partita, dal momento che già ieri – sempre nel ventre del Grande Torino – si è tenuta quella (già citata) del ds Petrachi. Proprio il manager leccese – non a caso – ha confessato (nella moltitudine di argomenti “vivisezionati”) di fare affidamento sulle doti tecniche e caratteriali del bomber. «Lo spirito del Torino deve entrare nel DNA di questa squadra. Qualcuno, come Simeone ha già questo spirito, non serve che io vada a pungolarlo», il commento. Ora tocca a Simeone far parlare il campo!

