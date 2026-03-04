Torino, D’Aversa: «Il mio obiettivo personale e quello di squadra coincidono. Ilkhan può fare il play in un centrocampo a tre»

Torino, parla D’Aversa in conferenza: «Il mio obiettivo personale e quello di squadra coincidono. Ilkhan può fare il play»

La 28ª giornata di Serie A si apre con l’anticipo del venerdì tra Napoli e Torino, con i granata reduci dal convincente 2-0 contro la Lazio firmato da Simeone e dal ritrovato Zapata. Quel successo ha segnato soprattutto un cambio di atteggiamento: una squadra più compatta, reattiva e sicura nei momenti chiave. La trasferta al Maradona diventa così un test significativo per capire se quella prestazione sia stata un episodio isolato o l’inizio di una fase più solida della stagione.

Alla vigilia del match, D’Aversa ha presentato la sfida in conferenza stampa, sottolineando l’importanza di continuità e concentrazione contro un avversario che in casa resta sempre pericoloso

PAROLE – «Ci potrebbero essere dei cambi di formazione rispetto alla Lazio, perché non si fanno mai le stesse cose… anzi, si ragiona in base all’avversario. Il Napoli è ovviamente diverso dalla Lazio, anche nel modo in cui aggrediscono, e quindi sarà una gara diversa. Sull’attacco ho già fatto delle valutazioni anche prima della partita con la Lazio, pensando anche a ciò che sarebbe potuto succedere a gara in corso. Se si parte con due punte di ruolo, poi si deve pensare anche a come cambiare durante la partita, e per quello ci sono molti aspetti da considerare. Adams? Rientra da un infortunio e il suo ingresso dipenderà dalle sue condizioni, vediamo. Per caratteristiche può ricoprire le tre zone sulla trequarti campo. Non ho ancora deciso le formazioni ad ogni modo, le determinerà il campo»

SUI SINGOLI – «Ilkhan può fare il play in un centrocampo a tre, ma non mi soffermo mai sui moduli, perché alla fine è l’interpretazione e l’occupazione degli spazi la componente importante. Però sì, Ilkhan può giocare, a tre o a due che sia. Maripan? Ogni settimana si fanno delle scelte, ed è vero che è rimasto fuori con la Lazio, ma le scelte possono cambiare. Sulle fasce a Obrador e Lazaro chiedo partecipazione in costruzione dal lato palla, e poi anche nella parte conclusiva. Che cosa può dare Zapata? Lui ha caratteristiche molto importanti, e ci può dare molta profondità: lui gioca frontale, non spalle alla porta. Se Casadei può essere valorizzato? Sì, rappresenta la classica mezz’ala di inserimento e può essere sfruttato… poi starà a lui arrivare a segnare 6-7 gol»

OBIETTIVO – «In questo momento il mio obiettivo personale e quello di squadra coincidono, e non c’è altro nella mia testa. Sono venuto con l’entusiasmo di fare il meglio possibile, e infatti siamo partiti bene. Bisogna vivere il calcio nella maniera giusta, e l’ho detto anche alla squadra».