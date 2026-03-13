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Torino, D’Aversa nel post gara: «La squadra era determinata e il risultato è solo merito dell’atteggiamento. Su Vlasic…»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

45 minuti ago

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Torino, il tecnico dei granata D’Aversa ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la gara contro il Parma. Le sue parole

Nel post‑partita della sfida tra Torino e Parma valida per la 29ª giornata di Serie A 2025‑2026, il tecnico dei granata D’Aversa, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole:

ANALISI DELLA PARTITA – «Nel primo tempo non ci hanno concesso molti spazi, ma siamo stati bravi. La squadra era determinata e il risultato è solo merito dell’atteggiamento. La differenza è che nel secondo tempo sono entrati con uno spirito diverso e si è visto. In settimana hanno lavorato molto bene».

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 SINGOLI – «Vlasic mi ha impressionato, è forte ed è un leader in tutti i sensi. Oltre lui abbiamo anche due due riferimenti per poter far male alle difese avversarie. Zapata è entrato benissimo, Che Adams è tornato bene dopo l’infortunio».

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