Torino, doppio allenamento: ancora out Millico e Ola Aina

Torino, nella giornata di oggi doppio allenamento per preparare il confronto con il Parma: ancora out Millico e Ola Aina

Doppio allenamento per il Torino, e – da quando all’ombra della Mole è sbarcato Longo – non si tratta certo di una novità. Con il gruppo granata che al mattino ha lavorato prevalentemente sulla parte atletica, mentre nel pomeriggio – a porte aperte – si è diviso tra tattica, lavoro tecnico ed una partitella a tempo e campo ridotti.

Ancora out, nella giornata odierna, Millico ed Ola Aina. Terapie e piscina, a causa di un persistente dolore lombare, per l’attaccante. Programma personalizzato dopo lo stop di ieri al Filadelfia per l’esterno.