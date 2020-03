Torino, doppio allenamento e porte aperte al Filadelfia nel pomeriggio

Torino, doppio allenamento in programma per gli uomini di Longo: nel pomeriggio porte aperte ai tifosi al Filadelfia

Doppio allenamento per il Torino, in campo anche quest’oggi per preparare una sfida all’Udinese sabato pomeriggio però sempre più in dubbio a causa degli scossoni al calendario dettati dall’emergenza coronavirus.

Per capitan Belotti e compagni, in ogni caso, quest’oggi è un programma un doppio appuntamento al Filadelfia. Al mattino a porte chiuse, nel pomeriggio con i cancelli aperti dalle ore 16 per accogliere i tifosi.