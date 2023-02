Torino, è allarme infortuni: Zima, Ricci e Pellegri fuori

Il Torino prepara la sfida con il Milan, ma deve fare i conti col problema infortuni: Zima, Ricci e Pellegri indisponibili, i primi due lungodegenti

Brutte notizie per Ivan Juric alla ripresa degli allenamenti del Torino al Filadelfia in vista dell’impegno contro il Milan. Tra i granata infatti esplode il problema infortuni: Zima sarà fuori tre mesi per l’operazione al menisco, Ricci out per 40 giorni per la lesione del polpaccio sinistro e Pellegri fermato da un problema alla coscia destra. Di seguito il report della società granata.

«Ripresa della preparazione per il Torino in vista della trasferta di San Siro, venerdì sera contro il Milan. Ivan Juric ha diretto una sessione a porte aperte alternando il lavoro sulla parte atletica a esercitazioni tecniche. Programma personalizzato per Ilic e Radonjic. Alla seduta odierna non ha preso parte Ricci: il centrocampista è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al soleo sinistro. Esami anche per Pellegri: per l’attaccante interessamento miofasciale del muscolo bicipite femorale della coscia destra. Domani in calendario un allenamento tecnico-tattico».