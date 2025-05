Torino, si complica il riscatto di Elmas: le mosse dei granata e l’inserimento di una rivale 

Torino, si complica il riscatto di Eljif Elmas in granata, ecco le mosse del club di Urbano Cairo nella trattativa col Red Bull Lipsia e l’inserimento di una rivale

Con la stagione attuale ormai agli sgoccioli in casa Torino sono ufficialmente cominciati i lavori verso quella successiva. Tanti i dossier sul tavolo del dt Davide Vagnati, a cominciare dal futuro di mister Paolo Vanoli, fino a quello dei giocatori che attualmente plasmano lo scacchiere dell’allenatore granata. Tra questi, chi in modo particolare si prepara a vivere un’estate turbolenta è senz’ombra di dubbio Eljif Elmas.

D’altronde la situazione contrattuale del fantasista macedone è tutto fuorché ‘semplice’ e ‘lineare’. Arrivato a gennaio in prestito dal RB Lipsia, il riscatto dell’ex Napoli è fissato a 17 milioni di euro. Cifra non inaccessibile certo, ma che pare decisamente impegnativa per le casse del club di Urbano Cairo. Perlomeno se confrontata con la storia recente (e le ultime trattative) intavolate dalla scuderia di Via Viotti.

L’ultimo ad esporsi sulla vicenda in casa granata, giusto ricordarlo, è stato lo stesso mister Vanoli. Ermetico, il tecnico varesino aveva sintetizzato così la vicenda legata al proprio numero 11 nella conferenza stampa post gara contro il Como: «Questo non dipende da me ma dal club». E ancora: «Abbiamo detto che siamo stati bravi nel mercato di gennaio a prendere giocatori funzionali. Lo stiamo dimostrando»

🚨 Situazione #Elmas: come detto ad inizio maggio in live a @Toro_Zone e in altre ospitate, il futuro del 🇲🇰 a #Torino è in bilico. Che cosa sta succedendo? ⬇️ pic.twitter.com/ZAQXbqvG64 — Giacomo Morandin (@iljackmora) May 20, 2025

E adesso? Il termine ultimo per il riscatto di Elmas è fissato a metà giugno. Come puntualizza l’esperto di mercato Giacomo Morandin la distanza tra Torino e Lipsia sarebbe ancora elevata e, per quanto il talento si trovi bene in Piemonte, i sabaudi proveranno a chiedere e ottenere uno sconto sull’ammontare dei denari. In ogni caso – qualora il nativo di Skopje dovesse tornare in Germania – sarà comunque messo sul tavolo delle trattative, con il Torino che a quel punto potrebbe ri-trattare con una nuova offerta. Certo, sempre senza considerare il possibile inserimento di papabili contentendi (vedi l’Ajax già autore di primi, tiepidi, sondaggi) attratte proprio da quanto di buono palesato dall’esterno nella sua avventura all’ombra della Mole

