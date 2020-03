Torino, emergenza coronavirus: la nobile iniziativa dei “Bogianen Granata”

Torino, emergenza coronavirus: la nobile iniziativa portata avanti dai “Bogianen Granata”, gruppo organizzato della Maratona

In tempo di coronavirus, sono per fortuna numerose le iniziative di reciproco sostegno intraprese dalla collettività. E una, in particolare, riguarda i “Bogianen Granata“, gruppo organizzato della Curva Maratona.

I cui esponenti, infatti, si sono resi disponibili ad aiutarli le fasce più colpite dall’emergenza sanitaria per svolgere le commissioni basilari. «Il gruppo si rende disponibile, gratuitamente e con i dovuti accorgimenti, ad assistere le persone anziane – in quanto più esposte – e qualsiasi persona impossibilitata a compiere spostamenti per fare la spesa, acquistare medicine e farmaci e fare altre piccole commissioni», si legge nel comunicato diffuso.