Torino, Salama scalda i motori: ecco come sta e quando Vanoli potrebbe far esordire il francese in Serie A

Torino, Amine Salama scalda i motori, ecco le ultime sul francese di Paolo Vanoli, le condizioni fisiche, come, quando e contro chi potrebbe esordire

Amine Salama scalda i motori. Il ‘Gran Premio’ a cui punta il francese ha un nome ed un cognome ben precisi: Torino Empoli, gara in programma sabato 15 marzo alle 20e45 – ironia della sorte e concludendo così la metafora automobilistica – quasi in contemporanea con l’inizio della nuova stagione di Formula 1. La stagione, calcistica, dell’esterno dei granata invece, potrebbe avere inizio tra due giorni ed una manciata d’ore proprio in occasione dell’appuntamento con la squadra allenata da Roberto D’Aversa.

Ma andiamo con ordine. Salama, giusto ricordarlo, è stato l’ultimo acquisto della sessione di calciomercato invernale del Torino. Approdato all’ombra della Mole il 3 di febbraio, il primo mese in Piemonte per lui non è stato dei più fortunati. Prima la chiusura dei profili social in seguito ad una serie di messaggi offensivi ricevuti online (prevalentemente dai vecchi tifosi della sua ex squadra, il Reims). Poi alcune ‘noie’ alla schiena che ne hanno rallentato il processo di inserimento in gruppo.

E non è un caso che recentemente lo stesso mister Paolo Vanoli sia intervenuto per fornire preziose delucidazioni sul numero 15: «E’ un ragazzo giovane, che conosco poco e me ne ha parlato bene Vagnati (il dt, ndr). Dopo l’infortunio di Njie, siamo riusciti a integrare nella rosa un giocatore che può fare l’esterno o la punta» ha spiegato l’ex Inter e Venezia nell’ultima conferenza. Poi la chiosa: «E’ sbagliato criticare un giocatore che non sostituisce Zapata». Il riferimento è a quanti pensavano – con relativa dose di scetticismo causa un curriculum non troppo entusiasmante – che il classe 2000 fosse il sostituto designato del lungodegente Duvan Zapata.

Vicissitudini extra campo a parte, ora Salama sembra finalmente pronto a fare il suo esordio con la nuova casacca. Complici le condizioni non ottimali dell’omologo Lazaro, il parigino potrebbe macinare i suoi primi minuti nella ripresa del prima citato match coi toscani, specialmente qualora le cose dovessero mettersi per il verso giusto già nella prima frazione di gioco per i padroni di casa. L’ultima decisione spetterà comunque a Vanoli in persona. E chissà se già dalla sala stampa del Grande Torino, dove con ogni probabilità il tecnico presenterà questo Torino Empoli domani, non potranno arrivare le prime timide conferme in tal senso.