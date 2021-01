Torino Fiorentina, i convocati di Prandelli: out i due nuovi acquisti viola

Cesare Prandelli ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani sera contro il Torino

Cesare Prandelli ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani sera contro il Torino. Non c’è l’ultimo arrivato Malcuit e nemmeno Kokorin (non sarà in campo almeno fino alla gara contro l’Inter).

Portieri: Dragowski, Terracciano, Ricco

Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Igor, Martinez Quarta, Pezzella, Venuti.

Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Eysseric, Pulgar, Borja Valero.

Attaccanti: Callejon, Kouame, Montiel, Ribery, Vlahovic