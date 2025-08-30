Torino Fiorentina, Asllani sarà della partita? La risposta di Baroni e cosa filtra in casa granata

Torino Fiorentina si avvicina e gli occhi del mondo sabaudo sono tutti su Asllani, ecco il punto dell’allenatore Marco Baroni nella conferenza odierna e cosa filtra in casa granata

Dopo la pesante sconfitta per 5-0 contro l’Inter, il Torino si prepara ad affrontare la Fiorentina con una fame di riscatto che non ammette repliche. La partita di domani, valevole per la seconda giornata di Serie A, è molto più di una semplice sfida: è un’occasione cruciale per dimostrare orgoglio, carattere e una reazione immediata di fronte al proprio pubblico, ferito dalla debacle milanese. La squadra di Marco Baroni – dopo un confronto interno per metabolizzare quanto accaduto – ha lavorato intensamente in settimana proprio per superare lo shock e concentrarsi su una prestazione completamente diversa. La sconfitta maturata in quel di San Siro è stata una doccia fredda che ha messo a nudo le fragilità della squadra, e ora la parola d’ordine è “reazione”.

La speranza del tecnico (e di buona parte dei tifosi) granata si accende ora attorno a un nome ben preciso: Kristjan Asllani. Il giovane centrocampista, arrivato in prestito con diritto dai nerazzurri, rappresenta la novità e il possibile punto di svolta. Non a caso, mister Baroni, nel corso della la conferenza stampa, ha alimentato le aspettative sul suo impiego con dichiarazioni che lasciano spazio a pochi dubbi. Baroni ha difatti confermato: «Sta bene, ha voluto fortemente venire qui. Oggi valuterò l’ultimo allenamento, ma è molto probabile che sia della partita».

La voglia di Asllani di mettersi in gioco e di avere l’opportunità di essere protagonista in campo ha colpito positivamente l’ambiente granata. Questa motivazione, unita alle sue indubbie qualità tecniche, potrebbe fare la differenza in una partita così delicata. L’inserimento di un giocatore con le sue caratteristiche, capace di dettare i tempi e di costruire il gioco dal basso, è visto come un tassello fondamentale dopo l’addio di Samuele Ricci, che ha lasciato un vuoto importante. La sua capacità di legare i reparti e di distribuire il gioco potrebbe essere la chiave per supportare al meglio un attacco finora poco incisivo e a secco di gol.

Come osservato, la partita di domani non sarà solo un banco di prova per il Torino nel suo complesso, ma anche l’occasione per i tifosi di accogliere e ammirare il loro nuovo talento. Tutti nell’ambiente sabaudo si augurano che l’impatto dell’ex meneghino – in attesa di ulteriori colpi di mercato (per quanto concerne la difesa in primis) possa dimostrarsi immediato e decisivo per guidare la squadra verso una prestazione all’altezza e per conquistare finalmente i primi, fondamentali, punti della stagione.

