Torino-Frosinone in streaming e diretta tv: dove vedere il match e le probabili formazioni

Il Toro di mister Walter Mazzarri ospita all’Olimpico di Torino il Frosinone di Longo, aprendo le danze dell’8° giornata di Serie A nell’anticipo in notturna del venerdì. I granata cercano la loro seconda vittoria casalinga stagionale in campionato, mentre i giallazzurri sono alla disperata ricerca di punti in chiave salvezza, con l’allenatore ciociaro in bilico. I sabaudi dopo il successo al fotofinish ottenuto in casa del Chievo sono dodicesimi con 9 punti, decisamente meno tranquilli sono i frusinati, che dopo la sconfitta rimediata in casa contro il Genoa sono penultimi con un misero punto all’attivo.

Torino-Frosinone verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Sky, canale Sky Sport Serie A (202 del satellite e 373 del digitale terrestre). Sarà visibile anche in streaming e su pc, tablet e smartphone attraverso Sky Go. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Torino-Frosinone in streaming TV

Competizione: Serie A TIM

Quando: Venerdì 5 ottobre 2018

Fischio d’inizio: 20.30

Arbitro: Pezzuto

Dove vederla in streaming: Sky Sport Serie A, SkyGo

Stadio: Olimpico «Grande Torino» (Torino)

Torino-Frosinone: le probabili formazioni

TORINO – Mazzarri farà ancora a meno di Ansaldi, intento a recuperare la distorsione al ginocchio destro, e del difensore centrale brasiliano Lyanco, convalescente per un intervento al piede sinistro. In dubbio ancora una volta De Silvestri. Quindi 3-4-1-2 con Sirigu in porta coadiuvato da Izzo, N’Koulou e Moretti. Ancora il brillante Aina in mediana con Meité, Rincon e Berenguer. Soriano supporterà Zaza e Belotti.

FROSINONE – Longo spulcia ancora una volta la lunga lista di indisponibili dove spiccano i nomi di Paganini, Dionisi e Gori ai quali si aggiunge Maiello. In dubbio anche Ardaiz. Opterà per un 3-5-2 dove Campbell e Ciano saranno gli arieti d’attacco con dietro di loro Zampano, Chibsah, Hallfredsson, Cassata e Molinaro. Difesa con Goldaniga, Salamon e Krajnc a difendere la linea di porta con Sportiello.

Probabile formazione Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; Aina, Meité, Rincon, Berenguer; Soriano; Zaza, Belotti.

Probabile formazione Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Krajnc; Zampano, Chibsah, Hallfredsson, Cassata, Molinaro; Campbell, Ciano.